È in arrivo “Avatar, la via dell’Acqua”, uno dei titoli più attesi dell’anno

È in arrivo sui grandi schermi il 14 dicembre 2022 (uscita in Italia) l’attesissimo secondo capitolo di Avatar (2009) (QUI LINK).

Avatar – La via dell’acqua (Avatar: The Way of Water) – noto anche come Avatar 2, è un film del 2022 diretto da James Cameron e prodotto dalla 20th Century Studios,.

La pellicola è stata scritta da James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver ed ha avuto un budget stimato tra i 350 e i 400 milioni di dollari.

Il cast è stellare: ci sono Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald che riprendono i ruoli del film originale, e Sigourney Weaver che ritorna in un ruolo diverso dal primo film.

I nuovi membri includono invece Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, CJ Jones e Vin Diesel.

TRAMA:

“Sono passato oltre 10 anni dagli eventi del primo film e Jake vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani: questa vecchia minaccia infatti lo obbligherà a lasciare la loro casa ed esplorare le diverse regioni del pianeta.”

Per quanto riguarda questi sequel, le prossime uscite sono: Avatar 2 (16 dicembre 2022), Avatar 3 (20 dicembre 2024), Avatar 4 (18 dicembre 2026) e Avatar 5 (22 dicembre 2028).