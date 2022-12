Celine Dion: “sono affetta da un raro problema neurologico”

Pubblicità

Celine Dion annuncia in un video che le è stata diagnostica la ‘sindrome dell’uomo rigido’, la stiff persone syndrome, un raro problema neurologico che causa progressiva rigidità del torace e degli arti e spasmi.

“Ho a che fare con problemi di salute da tempo ed è molto difficile per me affrontare queste difficoltà e parlare di quello che sto attraversando“, ha affermato Celine Dion spiegando che la malattia le ha reso difficile camminare e cantare come era solita fare. “Mi fa male dirvi che non sarò pronta per riprendere il mio tour in Europa. Mi manca vedervi tutti… essere sul palco… esibirmi per voi. Do sempre il 100% quando faccio i miei spettacoli, ma non posso farlo adesso. Per raggiungervi di nuovo, non ho altra scelta che concentrarmi sulla mia salute e spero di essere sulla strada della guarigione”.

Otto gli spettacoli previsti per l’estate 2023 in Europa e quindi cancellati a causa di problemi di salute. Tra questi anche lo show a Lucca Summer Festival che era stato riprogrammato per il prossimo 15 luglio dopo i rinvii subiti a causa della pandemia.