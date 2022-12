Allarme influenza stagionale: quanto dura e i sintomi

“L’influenza è una malattia infettiva, causata da un virus. Si presenta con febbre, dolori muscolari e articolari, congestione nasale, cefalea che ha un decorso di 5-7 giorni. L’influenza ha un’alta contagiosità, unita alla capacità del virus di mutare da una stagione all’altra.

Nelle categorie più fragili, come anziani e pazienti con patologie croniche, come BPCO, cardiopatie e diabete, l’influenza può avere complicanze gravi.” si legge su Humanitas.

Per questo inverno 2022/23 è previsto il picco più alto degli ultimi 15 anni e si prevede che venga raggiunto prima di Natale, almeno secondo il bollettino della rete di sorveglianza InfluNet dell’ISS.

I vaccini anti-influenzali stimolano la produzione degli anticorpi specifici portando a ridurre significativamente il rischio di ammalarsi.

Questi vaccini vanno però ripetuti ogni anno (specie se si rientra nelle categorie a rischio) e vanno supportati cercando di evitare i luoghi affollati, coprendosi naso e bocca se si tossisce o starnutisce.

Le categorie a rischio necessitano di un occhio di riguardo: quando la temperatura è troppo elevata e non scende dopo aver ingerito degli antipiretici, è bene ricontattare il medico di base per ulteriori accertamenti.

In caso di categorie non a rischio, bisogna riposare e assumere i liquidi persi a causa del sudore e dell’alta temperatura. È bene non ingerire troppi medicinali, limitandosi a antipiretici – come già detto – analgesici e, se il medico lo ritiene necessario, antibiotici.

In questo dicembre 2022, negli ultimi 7 giorni sono stati circa 943mila gli italiani a letto ammalati con sintomi influenzali.

