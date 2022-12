A Rovereto la povertà preoccupa: numerose le famiglie in difficoltà

Pubblicità

A Rovereto la povertà fa paura: una preoccupante percentuale dei residenti non ha da mangiare. Ad aiutare chi ne ha bisogno ci sono volontari e donazioni, ma la situazione è comunque molto critica.

“In città ci sono varie realtà di volontariato – racconta una dei volontari – ma al momento faticano persino ad aiutare tutti. Tante famiglie sono in difficoltà, tante nemmeno chiedono aiuto.

Sono stati anni complicati per tutti ma c’è un aumento esponenziale dei nuovi poveri e di questo non si parla abbastanza e nemmeno si cerca una soluzione veloce.

Vogliamo poi parlare delle case ITEA con bollette stratosferiche? Se una famiglia aveva problemi già prima e durante il covid, ora è anche peggio.

Al momento, sono numerose le famiglie che vengono aiutate: le bollette salatissime degli ultimi mesi e l’aumento del costo della vita di certo non hanno aiutato chi già si trovava in difficoltà dopo due anni di pandemia.

Chi ha perso il lavoro, partite Iva, persone licenziate, famiglie che hanno difficoltà a pagare tutte le spese: la situazione è molto complicata. Senza andare poi a dimenticare i senza fissa dimora ed i richiedenti asilo.

Gli aiuti ci sono ma sono poco coordinati. Ideare degli aiuti come con i rifugiati forse potrebbe aiutare ancora per un po’. Però ecco, di qualcosa si deve vivere e tanta gente ora fa fatica e è pure freddo. Le preoccupazioni sono tante, sì.

E sono davvero troppe le famiglie con difficoltà, al momento, senza contare i singoli e chi non chiede aiuto alle associazioni. Dobbiamo ringraziare che gli aiuti ed i volontari ci siano, perché con tutti i problemi del momento diventa anche difficile aiutare chi ne ha bisogno.

Più si fatica a star dietro ai pagamenti, più diventa difficile riuscire ad aiutare. Solito cane che si morde la coda.

Difficile essere ottimisti in questo momento, ma speriamo la situazione migliori altrimenti sarà un groppo problema sia per la regione che per l’Italia. Perché la situazione è così a Trento come a Rovereto e negli altri centri più importanti.”

