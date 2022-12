Tentato furto in via santa Croce: è caccia ai malviventi

Pubblicità

Nella notte tra mercoledì e giovedì, dei malviventi hanno preso di mira il punto vendita OVS Kids di via santa Croce a due passi da Piazza Fiera.

I ladri hanno cercato di entrare nel negozio da più parti: prima hanno tentato di forzare la porta laterale e, non riuscendoci, hanno poi mandato in frantumi la vetrina scagliandoci contro la griglia di un vicino tombino. Dopo aver danneggiato la vetrata, i malviventi non sono riusciti ad irrompere nel negozio, probabilmente spaventati dall’arrivo di qualcuno.

Giovedì il primo sopralluogo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco permanenti della città: dopo aver messo in sicurezza il locale, è stato possibile aprire il negozio alla clientela. Anche tramite cartello affisso sull’entrata del punto vendita, si cercano possibili testimoni per rintracciare i malviventi.