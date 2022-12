Superato il limite della decenza: ora rubano i vasi di rame dai cimiteri

Pubblicità

La mancanza di civiltà e di rispetto nel 2022 non possono e non devono essere giustificabili in nessun caso, specie se il furto avviene su un suolo sacro, come quello che può essere un cimitero.

Di recente, al cimitero di Villazzano, è stato rubato un vaso in rame da una tomba.

Può sembrare una cosa da nulla, un vaso alla fine si ricompra… giusto? Sicuramente il ladro in questione ha pensato così, quando ha deciso di portare via da una tomba di famiglia un pesante vaso in rame presente su quella specifica tomba da ben 50 anni.

Oltre al danno, anche la beffa.

Dopo aver svuotato il suddetto vaso, il ladro ha deciso di sentirsi quasi generoso: ha infatti lasciato i fiori sulla tomba ma senza contenitore.

L’amarissima scoperta, per la signora che è andata a trovare i familiari al cimitero, è avvenuta ieri – giovedì 8 dicembre 2022 – al Cimitero di Villazzano.

