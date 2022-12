L’intera Val di Non imbiancata: Vigili del Fuoco al lavoro

Come da previsioni meteo, la neve è arrivata puntuale, così come in tutto il Trentino, anche in Val di Non.

La valle intera si trova infatti coperta da una candida coltre bianca, con i fiocchi di neve che stamattina sono scesi anche a quote basse.

Se da una parte la nevicata di queste ore sta regalando, soprattutto ai più piccoli, la magia che solo i cristalli ghiacciati sanno donare, dall’altra ha provocato alcuni disagi, soprattutto per quanto riguarda il traffico.

I corpi dei Vigili del Fuoco della Val di Non sono dovuti intervenire principalmente in aiuto a camion e autovetture in difficoltà, ma tutto sommato la situazione è piuttosto tranquilla e per il momento non si segnalano feriti o danni particolarmente gravi.

I Vigili del Fuoco volontari di Denno, ad esempio, sono stati chiamati poco prima delle 10.30 per un servizio tecnico di messa in sicurezza della sede stradale (foto in alto).

I colleghi di Sporminore, invece, sono dovuti intervenire in mattinata per il recupero di un mezzo pesante rimasto bloccato a causa della neve.

Doppio intervento anche per i Vigili del Fuoco volontari di Campodenno allertati prima per il recupero di un’autovettura uscita di strada (foto sotto), poi per il traino di un camion.