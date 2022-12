Isera, Palazzo de’ Probizer: Agorart Ensemble in concerto

Pubblicità

Pubblicità



Domenica 11 dicembre alle ore 17.30, l’accogliente ed elegante Sala del Caminetto di Palazzo De’ Probizer di Isera ospiterà un concerto di grande pregio. Su invito del Comune di Isera e in collaborazione con i Mozart Boys&Girls di Marvi Zanoni e di Sonata Islands ETS, si esibirà l’Agorart Ensemble.

L’ensemble, che ama interpretare musica contemporanea (spesso in prima esecuzione assoluta), è nato nell’ambito dell’Associazione Culturale “Piazza del Mondo”.

La sua formazione è flessibile e, in base alle composizioni in programma, coinvolge strumentisti diversi, che si distinguono tutti per versatilità e curiosità, oltre che per esperienza e tecnica.

Pubblicità Pubblicità

Protagonisti di questo concerto saranno: Davide Baldo, flauto – Emanuele Dalmaso, sax e clarinetto – Mattia Grott, sax – Cosimo Colazzo, pianoforte

Il programma è dedicato al grande Maestro della musica brasiliana, Heitor Villa Lobos, e al musicista cecoslovacco Ervin Schulhoff, protagonista della scena internazionale fra le due guerre e morto in un campo di concentramento, triste esponente della cosiddetta Entartete Musik. Il suo interesse per il jazz si manifestò in molte composizioni.

Si preannuncia con l’occasione che anche domenica 18 dicembre, sempre alle ore 17.30, Palazzo De’ Probizer di Isera si aprirà alla grande musica, con un concerto di Sonata Islands ETS (Marco Serino, violino – Emilio Galante, flauto- Calogero Di Liberto, pianoforte). Ingresso libero.

Pubblicità Pubblicità