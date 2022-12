In Iran continua la repressione: polizia spara ai genitali delle donne e apre alle impiccagioni per i manifestanti

Pubblicità

In Iran la repressione contro chi protesta per l’uccisione di Masha Amini continua e centinaia di persone hanno già perso la vita. Ora però il regime avrebbe preso una strada più dura, quella verso l’esecuzione dei condannati. Il primo è il 23enne Mohsen Shekari Noury che dopo essere stato incolpato per aver condotto “una guerra contro Dio” è stato condannato a morte per impiccagione.

La sua “colpa” era di essere un rivoltoso: il 25 settembre aveva ostruito una delle strade principali della capitale iraniana e ferito un paramilitare.

Secondo l’agenzia iraniana Mizan, il ragazzo potrebbe essere stato pagato per farlo, il che alimenterebbe la versione del regime secondo il quale le proteste sono state istigate dai «nemici internazionali». Ora altri undici ragazzi sarebbero in lista di attesa per l’esecuzione.