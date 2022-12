Carambola tra cinque auto a Nave San Rocco, 3 feriti e traffico in tilt

Pubblicità

Il violentissimo incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 8 dicembre, pochi minuti prima delle 18:30 in piana Rotaliana lungo la strada provinciale 235 all’altezza dell’abitato di Nave San Rocco.

Secondo una prima ricostruzione due macchine si sono scontrate frontalmente, e altre 3 che stavano sopraggiungendo non sarebbero riuscite ad evitare l’impatto tamponandosi a catena.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari con tre ambulanze e l’auto sanitaria che ha prestato le prime cure alle tre persone rimaste ferite, 2 uomini di 25 e 63 anni e una donna 62 enne.

Per liberare gli occupanti delle auto rimasti incastrati e supportare il personale sanitario sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Nave San Rocco supportati dai colleghi di Mezzolombardo che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per liberare le persone rimaste coinvolte.

Per ricostruire la dinamica e gestire l’intensa viabilità sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Trento. Le tre persone rimaste ferite dopo essere state stabilizzate sono state trasportate all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio trentino avrebbero riportato traumi giudicati di media gravità. C’è un pochino di apprensione solo per il 63 enne ricoverato in codice rosso. Il traffico dopo l’incidente è andato completamente in tilt con code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni, solo dopo le 20:00 la situazione è tornata lentamente alla normalità.

