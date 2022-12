Arrivano i turisti: la stagione invernale si apre con successo

Pubblicità

Le lunghe code segnalate ancora ieri sulle principali strade della regione – per quanto annunciate – hanno creato sì alcuni disagi, ma sono state anche quasi apprezzate: dopo quasi due anni di chiusura, complice un weekend lungo e di festa, una vera ondata di turisti si è fiondata nelle principali località di montagna, ma non solo.

Città, laghi e valli hanno potuto dare il benvenuto a centinaia di turisti italiani che hanno deciso di approfittare di questo ponte dell’Immacolata per concedersi qualche giorno di pausa tra le montagne.

Un successo totale: nelle aree sciistiche sono arrivati i turisti che vogliono vivere appieno l’esperienza invernale con cene in rifugio e la neve che cade (e che sta cadendo proprio in queste ore in gran parte della regione!) mentre nelle città c’è la conferma del successo dei mercatini.

Solo a Trento – nelle aree riservate ai camper – ieri si contavano circa 200 mezzi mentre tra le casette era comune incontrare gente proveniente dall’estero (buoni numeri da Inghilterra, Cecoslovacchi, Germania, Austria). E – senza le giostre – i parcheggi Sanseverino e Ex SIT di via Canestrini si sono presto riempiti delle macchine di cittadini e turisti.

Tra le montagne, nella skiarea Passo Tonale, Presena, Ponte di Legno e Temù sono già oltre 10 mila le presenze registrate con quasi tutte le piste da sci aperte e pronte per la stagione.

Anche sull’Alpe Cimbra è un vero successo: “Per la zona di Folgaria non ci si può lamentare. I buoni numeri – fatta eccezione per gli scorsi due anni che hanno creato qualche difficoltà – ci sono sempre stati. È bello rivedere i turisti. Molti sciano o passano il tempo con le varie attività proposte dalla zona (gli impianti sono stati presi d’assalto), però altri si organizzano e scendono a Trento, Rovereto o Riva del Garda per delle gite fuori porta magari ai mercatini. Siamo molto contenti!”

