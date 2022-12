Pubblicità

Ad Andalo cambia il sistema di conferimento dei rifiuti da parte delle aziende.

Dal 1° dicembre scorso, infatti, per il conferimento dei rifiuti differenziati da parte delle aziende è obbligatorio l’utilizzo del Centro Raccolta Materiali (Crm) o dell’isola speciale in zona “Le Val”.

Non è più possibile, dunque, l’utilizzo delle isole stradali, riservate alle utenze domestiche.

«Con questa scelta – spiega l’amministrazione comunale nell’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale – si otterrà un ulteriore miglioramento della qualità della raccolta differenziata dei rifiuti».

Nel corso dell’ultima seduta di novembre, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la modifica al Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti, introducendo quindi le nuove disposizioni.

Le aziende che non hanno ancora ritirato le tessere per l’utilizzo dei press container, potranno ritirarle in municipio in orario d’ufficio.

