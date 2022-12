Neve e ghiaccio sulle strade: guidare con prudenza

Gli aggiornamenti delle previsioni meteo delle ultime ore ci segnalano che le nevicate delle prossime ore potranno arrivare fino in città sia a Trento che a Rovereto. In questi casi meglio non farsi trovare impreparati. Meteotrentino questa mattina spiegava: “Dalla tarda serata di oggi e nella mattina di venerdì precipitazioni moderate diffuse, a carattere nevoso su gran parte del territorio, anche nei fondovalle più bassi.”

Spesso questi eventi possono iniziare con qualche goccia di pioggia per poi trasformarsi in neve o viceversa. I fenomeni possono variare da zona a zona ed all’uscita da una galleria o dietro una curva è possibile trovare improvvisamente l’asfalto innevato o ghiacciato. Riteniamo allora prudente ribadire certi consigli.

Attenzione al gelicidio: in presenza di temperature rigide può capitare che la pioggia cadendo su asfalto gelido si trasformi all’istante in una patina di ghiaccio praticamente invisibile. Questo fenomeno in passato ha causato veri disastri.

Obblighi di legge sui pneumatici in inverno

In Trentino dal 15 novembre al 15 aprile vige l’obbligo di montare sugli autoveicoli pneumatici invernali (M+S) o in alternativa bisogna avere a bordo dell’auto le catene da neve. Grazie a queste, infatti, sarà possibile percorrere le strade innevate in totale sicurezza.

Ma è altamente imprudente usare l’auto in queste ore se avessimo le catene nel bagagliaio ma se i pneumatici montati fossero ancora quelli estivi.

Dal punto di vista della legge saremmo a posto ma senza le gomme adatte perdere il controllo dell’auto è un attimo e potremmo ritrovarci con l’auto che sbanda improvvisamente mettendo a rischio l’incolumità nostra e quella altrui.

Bisogna considerare poi che anche con gli pneumatici da neve montati è possibile perdere il controllo dell’auto, e quindi serve prudenza!

Ecco alcuni consigli di guida in caso di neve:

1 – Procedere a velocità molto ridotta, specie in presenza di curve o discese

2 – Guidare dolcemente ed evitare movimenti bruschi sul volante e utilizzare con delicatezza il pedale del gas

3 – Anticipare i movimenti dell’auto: in condizioni di asfalto innevato è sempre opportuno ridurre la velocità di percorrenza ed anticipare le manovre di frenata e sterzata rispetto a quello che si farebbe in condizioni di asfalto asciutto.

4 – Usare il freno motore: una buona pratica per ridurre la velocità dell’auto in condizioni di neve è quella di frenare usando il freno motore. Scalare di marcia dolcemente e non toccare i freni se non è indispensabile consentirà di mantenere una maggiore direzionalità dell’auto.

5 – Aumentare la distanza di sicurezza. In caso di asfalto viscido, anche se l’auto dispone di dispositivi antibloccaggio, gli spazi di arresto aumentano, anche di parecchi metri. Guidare quindi molto distanti dall’auto che precede.