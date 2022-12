Primiero: truffe agli anziani, la Chiesa scende in campo con i Carabinieri

Pubblicità

Un grande successo ha ottenuto la giornata informativa organizzata da Don Giuseppe Daprà della parrocchia di Primiero Vanoi e Mis, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri sul delicato argomento delle truffe che colpiscono con sempre più frequenza le fasce deboli, in particolare le persone più anziane.

La conferenza che si è tenuta all’oratorio della Pieve di Primiero nel pomeriggio del 1 dicembre 2022, ha registrato una massiccia affluenza ed ha visto come relatore il Ten. Col. Enzo Molinari, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cavalese, che ha illustrato le strategie operative poste in essere da sodali organici a vere e proprie strutture criminali specializzate, al fine mettere a segno condotte truffaldine.

In esempio sono stati proiettati alcuni filmati di episodi accaduti sul territorio nazionale. L’ufficiale ha riportato diversi casi tratti dalla realtà, in particolare una truffa che sul territorio Provinciale in quest’ultimo periodo è molto in auge, ovvero quella della telefonata con la quale i malviventi, spacciandosi per avvocati o appartenenti alle Forze dell’Ordine simulano un incidente e/o una disgrazia in danno di un familiare del chiamato, chiedendo un’urgente elargizione di denaro e/o gioielli.

La vittima, che dalla preoccupazione e concitazione ben architettata diventa immediatamente vulnerabile, ottempera spesso alle richieste dei malfattori, che non appena ricevuta la dazione prendono immediata la direzione del sud Italia dove questi sodalizi sono normalmente radicati.

I Carabinieri ed il Parroco del Primiero hanno consigliato i presenti di contattare senza timore i vari Comandi Arma locali ad ogni situazione sospetta, anche solo per un consiglio, invitando i presenti a diffidare di ogni richiesta di natura “economica” avanzata da persone non conosciute.

