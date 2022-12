Istituto Agrario, iscrizioni fino al 10 dicembre e “premio” Eduscopio per la preparazione universitaria

Pubblicità

Pubblicità



C’è tempo fino a sabato 10 dicembre per presentare domanda di ammissione ai percorsi di istruzione tecnica e di istruzione e formazione professionale attivati dalla Fondazione Mach, che in questi giorni è stata premiata dall’Indagine Eduscopio per gli eccellenti risultati raggiunti dai suoi diplomati.

Rispetto agli altri istituti provinciali del settore tecnico-tecnologico, l’Istituto Agrario si conferma al primo posto per il successo negli studi universitari (media dei voti e crediti ottenuti) e si posiziona a metà classifica per indice di occupazione e percentuale di diplomati che a due anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito.

“Si tratta di un riconoscimento importante che attesta l’alta qualità dell’offerta formativa dell’Istituto Agrario di San Michele” sottolinea il presidente FEM, Mirco Maria Franco Cattani all’indomani di un altro prestigioso risultato: la nomina dell’ente alla guida delle scuole enologiche italiane.

Pubblicità Pubblicità

Nei giorni scorsi, si è concluso il programma di attività dedicate all’orientamento in ingresso. Gli eventi in presenza si sono svolti in parte in sede e in parte sul territorio. Particolare interesse -anche in termini di richieste di ammissione finora pervenute- ha riscosso la nuova proposta per la maturità in 4 anni nell’articolazione Gestione Ambiente e Territorio.

Questo successo dimostra che la scelta di attivare il percorso sperimentale risponde ad una reale esigenza formativa delle nuove generazioni; l’Istituto Agrario di San Michele intende così tenere il passo rispetto ad una società in evoluzione ma con un proprio obiettivo-guida: “innovare preservando l’identità”.

Accanto a questa sperimentazione, si conferma anche per il prossimo anno scolastico l’ampia offerta formativa garantita da quella che è l’unica istituzione scolastica provinciale con titolarità e competenza in ambito agricolo e ambientale: il percorso quinquennale di Istruzione tecnica per il diploma di maturità (indirizzo Gestione Ambiente e Territorio o Produzioni e Trasformazioni o Viticoltura ed Enologia) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (3 anni per la qualifica di operatore, 4 anni per il diploma tecnico): indirizzo Allevamento, Coltivazioni e Gestione del Verde o indirizzo Produzioni Agroalimentari.

Pubblicità Pubblicità



Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.fmach.it nell’area dedicata al Centro Istruzione e Formazione. https://cif.fmach.it/La-Scuola/Ammissione-classi-prime

[email protected]