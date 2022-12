«Il Presepe più bello di Malosco»: successo per il concorso organizzato dalla pro loco

Pubblicità

Pubblicità



Lungo le vie del Paese si accendono le luci, nell’aria si sente l’odore dei camini accesi ed il profumo dei biscotti appena sfornati inebria le nostre case! È iniziato il periodo più bello dell’anno per grandi e piccini: il Natale è ormai alle porte.

Purtroppo il difficile periodo storico che stiamo vivendo, nonché le difficoltà economiche che hanno colpito le diverse amministrazioni comunali alle prese con tagli e restrizioni economiche, hanno impedito di adornare come gli anni passati i nostri Comuni in vista del Natale.

Ma niente paura! Con un po’ di ingegno e tanta buona volontà, tutto è possibile! Quest’anno infatti le giovani ragazze della Pro Loco di Malosco, una piccola frazione del Comune di Borgo d’Anaunia (Tn), hanno pensato di dar vita ad una splendida iniziativa per abbellire e rendere magiche le vie del proprio Paese. È nato così il concorso “Il Presepe più bello di Malosco”.

Pubblicità Pubblicità

Con un invito rivolto alla comunità è stato chiesto, a chi fosse interessato, di preparare un Presepe al di fuori della propria abitazione ed inviare la propria candidatura per poter accedere al concorso. L’invito è stato accolto all’unisono, tant’è che all’iniziativa hanno aderito ben 23 famiglie.

I presepi sono stati tutti segnalati su una mappa e resteranno esposti dall’8 dicembre all’8 gennaio 2023; potranno essere votati da chiunque passi per le vie di Malosco attraverso una scheda che potrà trovare direttamente presso ciascuna tappa. I

l concorso prevede che i 6 presepi più votati riceveranno un premio gentilmente messo a disposizione dalle diverse attività commerciali del Comune e dei paesi limitrofi, e contestualmente si provvederà all’estrazione di due schede di voto i cui relativi fortunati verranno altrettanto omaggiati con una piacevole sorpresa!

Pubblicità Pubblicità



Ma non è finita qui. Nelle settimane antecedenti l’inizio del periodo d’Avvento, la Pro Loco di Malosco ha organizzato dei laboratori interattivi per bambini e ragazzi durante i quali sono stati preparati a mano gli addobbi dell’albero di Natale e della bellissima slitta di Babbo Natale, anch’essa interamente realizzata e dipinta a mano, collocati in Piazza Vittorio Erspamer – piazza in cui era situato l’ex Municipio.

Chiunque voglia, potrà passare per ammirare queste splendide realizzazioni, scattare qualche foto e taggare il proprio ricordo sulle pagine social di Facebook ed Instagram della Pro Loco di Malosco.

L’iniziativa così pensata e realizzata non è a scopo di lucro, ma cerca semplicemente di portare ancora più gioia e serenità in un periodo che purtroppo, per molti, non è dei più rosei.

In queste settimane di ferventi preparativi, grazie anche alla collaborazione di molte persone della comunità, è stato possibile dar vita a questo concorso, ma soprattutto veder sorridere e divertirsi molti bambini che uniti hanno saputo realizzare qualcosa di veramente meraviglioso per il proprio Paese.

Dunque non aspettate oltre, la pro loco aspetta tutti a Malosco dall’8 dicembre all’8 gennaio 2023! E per chi fosse interessato, domenica 11 dicembre 2022 alle 10, con ritrovo davanti alla Chiesa, è previsto un giro itinerante tra le vie del Paese per poter ammirare tutte le meravigliose opere esposte.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità