Deceduta Anna Perugini l’ex presidente degli albergatori investita lo scorso 20 novembre a Torbole

E venuta a mancare nelle scorse ore dopo aver lottato per circa 3 settimane nel reparto di rianimazione del Santa Chiara Anna Perugini l’82 enne ex presidente degli albergatori trentini sezione dell’ Alto Garda dagli anni 2000 al 2010 e una delle figure di riferimento per la categoria trentina.

Una trentina d’anni fa era stata anche assessore del turismo del comune gardesano nella giunta guidata dal sindaco Ottorino Rigatti.

La donna era stata vittima di un incidente stradale nel pomeriggio dello scorso 20 novembre mentre stava attraversando insieme ad una amica le strisce pedonali in via Matteotti nel centro di Torbole, quando è stata travolta da una moto Suzuki 60 con a bordo due centauri bresciani.

L’impatto e stato violentissimo con la donna finita a una quindicina di metri dal punto d’impatto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime tant’è che il personale sanitario giunto con l’ambulanza e l’elicottero dopo averla stabilizzata l’ha trasferita nel reparto rianimazione del Santa Chiara dove i medici in queste settimane hanno tentato di tutto per tenerla in vita, purtroppo poche ore fa è avvenuto il decesso lasciando nel dolore i familiari e quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.

Dolore e cordoglio da parte dell’intera comunità di Nago Torbole e stato espresso anche dal sindaco Gianni Morandi.

