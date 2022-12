Auto si schianta contro un albero: feriti trasportati al pronto soccorso

Pubblicità

Nella notte tra ieri, 7 dicembre e oggi 8 dicembre poco prima delle 3.40 è scattato l’allarme incidente in via Andreas Hofer a Lana, dove una macchina, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo violentemente contro un albero.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Lana che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e al ripristino della sede stradale. Oltre ai vigili del fuoco è stato necessario anche l’intervento dei sanitari della Croce Bianca che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso. Sul posto, anche le forze dell’ordine per la raccolta dei rilievi.