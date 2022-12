Associazioni animaliste, divieto catena: “La legge sarà un valido strumento per migliorare la vita di molti cani.”

Pubblicità

È stato recentemente approvato in Consiglio Provinciale il divieto di detenzione a catena dei cani. Il Trentino si allinea al quadro normativo nazionale e fa un forte passo avanti nella cultura della convivenza con gli animali.

Le associazioni proponenti della modifica Animaliamo, Enpa, Etica animalista, LAV e Lega Nazionale per la difesa del cane: “La legge sarà un valido strumento per migliorare la vita di molti cani.“

Le associazioni animaliste Animaliamo, Enpa, Lav, Etica Animalista, LAV, Lega Nazionale per la difesa del cane, attuali membri della “Commissione provinciale per la tutela degli animali d’affezione” che hanno lavorato appassionatamente e in sinergia all’interno di detta commissione per contribuire a raggiungere questo risultato, esprimono grande soddisfazione per l’introduzione all’interno della legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 del divieto di detenzione a catena dei cani.