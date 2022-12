Alpe di Siusi: valanga travolge scialpinisti, per fortuna finisce tutto bene

Pubblicità

I militari delle stazioni Carabinieri di Castelrotto e Fiè allo Sciliar hanno iniziato ieri – con l’apertura del comprensorio sciistico dell’Alpe di Siusi – il servizio di vigilanza e soccorso sulle aree sciabili.

Già il primo giorno è partito “col botto” poiché verso le dieci del mattino si è creata una valanga presso i denti di Terrarossa ove due scialpinisti stavano discendendo fuoripista. Il fronte di neve li ha investiti in pieno.

Per fortuna i due, sessantenni altoatesini con notevole esperienza nel settore, erano entrambi dotati di zaino da scialpinismo con airbag da valanga. Airbag che, vista la mala parata, hanno entrambi immediatamente attivato. Tale dispositivo d’emergenza ha permesso loro di non essere travolti e inghiottiti dalla neve.

Immediatamente, con le motoslitte, si sono recati sul posto i carabinieri e i soccorritori del Bergrettung di Siusi.

Il primo sciatore si era già liberato autonomamente e leggermente ferito, è stato aiutato e, caricato sulla motoslitta, condotto al sicuro. Il secondo purtroppo non riusciva a uscire dalla neve dalla vita in giù ed è stato necessario far intervenire un elicottero Pelikan del 118. È stato quindi trasportato a Compaccio. È rimasto leggermente ferito, qualche contusione.

È stato un ottimo intervento sinergico da parte delle forze in campo che ha permesso, per la tempestività dei soccorritori e per la previdenza degli sciatori, di ritornare tutti a casa sani e salvi.

