Scontro camion autovettura in tangenziale. Traffico paralizzato

Lungo la tangenziale poco dopo il cavalcavia di Ravina in direzione nord verso la 14.00 un camion ha agganciato un Suv guidato da una donna che ha terminato la sua corsa addosso al guardrail.

La donna è rimasta per fortuna illesa. Per lei solo un grande spavento. L’autista del camion si è fermato per verificare le sua condizioni.

L’incidente ha paralizzato il traffico con lunghe code fino al Marinaio che hanno avuto anche delle ricadute sulle strade limitrofe.

