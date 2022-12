Natale in piazza e la gioia del presepe a Roverè della Luna

Pubblicità

L’atmosfera natalizia sta invadendo il paese di Roverè della Luna.

La Pro Loco locale, in collaborazione con il Comune, ha infatti dato vita a “Natale in piazza” e “La gioia del presepe”, con una serie di manifestazioni che animeranno il paese nel periodo natalizio.

Fino al 6 gennaio 2023, infatti, ci saranno concerti in piazza, intrattenimenti per bambini, percorso dei presepi per le vie del paese e un fornitissimo punto enogastronomico.

Il programma dettagliato e la mappa dei presepi sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.roveredellaluna.tn.it

