Ieri l’inaugurazione della scuola primaria di Meano intitolata a Edoardo De Carli

Martedì è stato un giorno importante per la Scuola primaria di Meano che ha inaugurato la nuova ala e intitolato l’edificio a Edoardo De Carli.

Alla presenza dell’Assessora alla cultura Elisabetta Bozzarelli e della famiglia De Carli tutti i bambini riuniti ne hanno celebrato la figura, omaggiandola con l’edizione speciale del giornalino delle classi quarte e con un momento di musica e canti.

Nato a Meano nel 1874, De Carli fu un importante membro della comunità: agronomo, politico e presidente di banca, uomo intraprendente e curioso, mise in atto importanti azioni non solo per la realizzazione dell’acquedotto e della strada che da Gardolo porta a Vigo Meano, ma anche per la ristrutturazione della scuola che oggi porta il suo nome.

Come sottolineato dall’Assessora Bozzarelli, è fondamentale ricordare le figure che hanno segnato la storia della nostra comunità, perché la loro memoria continui a essere fonte di ispirazione per la costruzione dell’identità di ognuno di noi.

L’evento è stato inoltre occasione per celebrare un importante riconoscimento per la scuola, che è tra le poche in Italia ad aver ottenuto la certificazione energetica CasaClima, la nuova struttura infatti rispetta standard di altissima efficienza energetica, garantendo elevati livelli di comfort e di qualità dell’aria in tutte le stagioni.

Lo spirito innovatore di Edoardo De Carli si tramanda così alle nuove generazioni, attraverso una scrupolosa attenzione alla sostenibilità e all’importanza che essa riveste per la comunità.

