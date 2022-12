Identificato e denunciato l’autore delle minacce di morte a Giorgia Meloni

Pubblicità

È stato identificato dalla Polizia l’autore delle minacce alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Su disposizione della Procura di Siracusa, personale della Polizia Postale e della Digos ha eseguito una perquisizione nei confronti di ragazzo di 27 anni, disoccupato, residente a Rosolini, indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio.

Il 27enne avrebbe agito in un momento di rabbia per la possibilità di perdere il Reddito di cittadinanza, il sussidio che aveva preso per 18 mesi e che da poco, dopo un’interruzione, era tornato a ricevere.

Sarebbe questo il movente ad averlo spinto a scrivere post con minacce di morte al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e a sua figlia. L’uomo, che non risulta abbia avuto contratti di lavoro, in passato è stato denunciato per piccoli reati connessi a sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione eseguita dalla polizia nella sua abitazione il 27enne è apparso sorpreso, come se non pensasse di avere commesso un reato, ma più uno sfogo legato alla rabbia. La polizia postale della Sicilia Orientale gli ha sequestrato un computer e il telefonino, che saranno sottoposti ad analisi, e il suo account.

Secondo quanto si è appreso la polizia ha sequestrato dispositivi elettronici e, durante la perquisizione informatica, ha avuto conferma che l’account era dell’indagato ed è stato sequestrato. Indagini sono in corso su diverse apparecchiature. Le perquisizioni sono state eseguite dalla polizia postale della Sicilia Orientale e dalla Digos della Questura di Siracusa.

Le minacce via social ricevute dalla premier sarebbero legate alle politiche del Governo sul reddito di cittadinanza. “Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”, “Ci vuole la morte di lei e sua figlia“, “Veramente attenta, finiscila co’ sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza sennò ti ammazzo ma lo capisci?“. Sono alcuni dei messaggi pubblicati sui social e riportati dall’account Twitter di Fratelli d’Italia.

A questo può portare l’odio in politica. C’è chi tra i politici, non ammettendo la sconfitta, semina odio, tuonando contro il governo per aver messo in programma la revisione dei meccanismi che regolano l’erogazione a pioggia del reddito di cittadinanza.

E proprio quei politici che dal balcone di palazzo Chigi proclamavano urbi et orbi di aver abolito la povertà, concedendo un reddito ai giovani che di lì a poco, a loro dire, avrebbero trovato un’occupazione grazie ai fantastici navigator, ora, non sanno che raccontare a questi giovani.

L’occupazione promessa non è arrivata e adesso non sanno come spiegare a questi giovani che un ventenne non può stare fino a 67 anni sul divano. Alla fine la politica ha aiutato solo loro, quelli che volevano aprire il parlamento come una scatola di tonno, quelli che volevano eliminare i privilegi dei politici, quelli che hanno fatto ancora peggio di chi li ha preceduti.

