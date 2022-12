I giostrai rinunciano, il parcheggio di piazzale Sanseverino torna fruibile da subito

Pubblicità

Con una disdetta dell’ultimo minuto, che ha implicato non poco lavoro alla polizia locale, i giostrai rinunciano – per vari motivi – ad allestire il parco divertimenti di Santa Lucia che era previsto fino al 18 dicembre in piazzale Sanseverino.

Il parcheggio quindi torna utilizzabile fin da ora.

L’amministrazione prende atto dell’estemporanea decisione con dispiacere. Ricorda però che – dal villaggio incantato di piazza Dante, al trenino, alla ruota panoramica – non mancano certo in città le possibilità per i più piccoli, e non solo, di divertirsi sotto queste feste. Per gli automobilisti invece è grande festa.

