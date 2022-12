Comunità Rotaliana-Königsberg e Paganella, per gli assegni di studio e le facilitazioni di viaggio domande entro il 30 dicembre

Pubblicità

Pubblicità



Scadrà il 30 dicembre prossimo a mezzogiorno il termine per la presentazione in Comunità Rotaliana-Königsberg delle domande per la concessione degli assegni di studio e di facilitazioni di viaggio relative all’anno scolastico 2022/2023.

I bandi sono rivolti a studenti e studentesse, residenti nella Comunità Rotaliana-Königsberg o in Paganella, che siano in possesso dei requisiti richiesti.

I bandi sono disponibili nei Comuni della Comunità Rotaliana-Königsberg e della Paganella al Servizio Diritto allo Studio – Ufficio Istruzione e Assistenza Scolastica della Comunità Rotaliana – Königsberg (tel. 0461/609571), oppure può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: [email protected]

Pubblicità Pubblicità

Tutta la documentazione amministrativa e le informazioni sono disponibili sul sito www.comunitarotaliana.tn.it