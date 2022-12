Castelli aperti per il ponte dell’Immacolata

Pubblicità

Giovedì 8 dicembre, giorno dell’ Immacolata concezione, inizierà il ponte natalizio più atteso dell’anno. Il Castello del Buonconsiglio e le sedi distaccate di Castel Beseno, Castel Thun, Castel Stenico saranno straordinariamente aperte da giovedì 8 a domenica 11 dicembre dalle ore 9.30 fino alle ore 18.

A partire da sabato 17 dicembre e fino all’8 gennaio 2023 Castel Beseno, Castel Thun, Castel Stenico saranno aperti al pubblico per il consueto periodo natalizio nell’ orario invernale 9.30 – 17.00 mentre il Castello del Buonconsiglio chiuderà alle 18.00, questo per dare l’opportunità di poter ammirare di sera i giardini illuminati e decorati per Natale e visitare la mostra dedicata al Giappone.

Fino al 9 gennaio gli spazi verdi davanti alla caffetteria sono decorati con bocce rosse, luminarie e con le sagome dei nobili che giocano a palle di neve tratte dagli affreschi di Torre Aquila. Il pergolato che porta da Port’Aquila al Magno Palazzo è abbellito anche quest’anno da una serie di tondi fotografici dedicati alla Natività con opere appartenenti alle collezioni museali.

Nel bastione centrale del giardino del Magno Palazzo è allestito uno spazio verde natalizio curato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino. Nelle domeniche di Avvento alle ore 15, il museo dedica alle famiglie dei laboratori creativi ispirati a tecniche artistiche tradizionali, per realizzare insieme decorazioni natalizie, con laboratori di modellazione con la carta, di pittura su legno e di doratura.

Dal 26 dicembre all’8 gennaio le famiglie potranno partecipare all’attività autogestita “Dov’è colui che è nato?” con un kit disponibile in biglietteria. Tariffa: 8,00 € a nucleo familiare Info e prenotazioni: Servizi educativi del museo_ tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 e 14>16 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

