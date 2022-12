A Denno torna la tradizionale rassegna natalizia “Den tra i Presepi”

Pubblicità

Pubblicità



L’aura magica del Natale sta avvolgendo il paese di Denno.

Anche quest’anno la Pro Loco di Denno e gli Amici del Presepe, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni locali, hanno dato vita alla tradizionale rassegna natalizia “Den tra i Presepi”, che entrerà nel vivo domani, giovedì 8 dicembre, con l’inaugurazione della “Mostra dei presepi” che espone 200 opere sparse nei vicoli del centro storico.

Dalle 17.30 in poi a scaldare l’atmosfera ci sarà la casetta gestita dal Gruppo Giovani Denno, che fungerà da punto ristoro e informazioni.

Pubblicità Pubblicità

Altro appuntamento da segnare con cerchio rosso sul calendario è quello previsto per domenica 11 dicembre quando, a partire dalle 10.30, Piazza Vittorio Emanuele sarà invasa dalle bancarelle del mercatino di Natale con espositori di prodotti locali.

Dalle 14 in poi ci sarà anche un workshop natalizio per bambini in collaborazione con l’oratorio “Noi e gli altri”, per poi lasciare spazio agli amici di “Circo Panettone” che stupiranno i presenti con divertenti spettacoli di equilibrismo e animazione.

Pubblicità Pubblicità



Tutto il mese di dicembre sarà animato da eventi natalizi: non mancherà la musica, con il concerto del Coro Croz Corona domenica 18 dicembre alle 18 nella chiesa parrocchiale, mentre mercoledì 21 dicembre alle 17 ci sarà la fiaccolata dei bimbi della scuola dell’infanzia. Venerdì 23 dicembre alle 17.30 in biblioteca si terranno le letture animate per bambini “Storie sotto l’albero”.

Il pomeriggio della Vigilia Babbo Natale arriverà in piazza Vittorio Emanuele con la slitta piena di doni, il 6 gennaio, invece, la Befana tornerà a volare nel cielo di Denno.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità