Vigili del Fuoco Denno, consegnate le benemerenze di servizio attivo a Pier Luigi Poda e Paolo Vielmetti

Domenica scorsa, 4 dicembre, non è stata solo l’occasione per festeggiare la patrona Santa Barbara per i Vigili del Fuoco volontari di Denno.

Oltre che per la dimostrazione da parte degli allievi in piazza Vittorio Emanuele, quella di domenica è stata una giornata importante per la consegna di un bel riconoscimento ai pompieri che hanno raggiunto un “tondo” traguardo di servizio attivo.

Quest’anno sono solo due i vigili a cui il comandante Andrea Dolzan ha consegnato le benemerenze, ma gli anni sono davvero tanti.

A ricevere l’attestato sono stati l’attuale vicecomandante Pier Luigi Poda, con 35 anni di servizio attivo, e il già vicecomandante, nonché attuale sindaco di Denno, Paolo Vielmetti con 30 anni di servizio attivo.

«Complimenti ad entrambi e buona continuazione di servizio!» è il bell’augurio che il Corpo di Denno ha voluto rivolgere ai due vigili del fuoco.

