Verso un ponte dell’Immacolata perturbato, con neve e gelo all’orizzonte

Si avvicina la prima festività di questo mese di Dicembre e gli amanti del bel tempo non saranno purtroppo contenti delle previsioni meteo che si vanno delineando in queste ore.

Dalla comparto nord-orientale europeo masse di aria gelida si dirigono verso la parte centrale del continente. Nei prossimi giorni, in prossimità della nostra penisola, l’aria fredda verrà a contatto con correnti più miti ed umide provenienti dall’Atlantico. Ciò rinvigorirà una depressione in avvicinamento da ovest che causerà maltempo, da moderato a forte, su gran parte dell’Italia centro-settentrionale.

Pubblicità Pubblicità

Previsioni per il ponte dell’8 dicembre sull’Italia

La giornata festiva dell’Immacolata inizierà sull’Italia all’insegna della variabilità con le prime nubi che si affacceranno da ovest sulle regioni centrali, principalmente su Lazio, Toscana e Liguria di levante, apportando le prime piogge.

Piogge che già dalla nottata seguente e dalla mattinata di venerdì 9 si estenderanno a tutto il nord Italia e buona parte del centro, colpendo principalmente le zone tirreniche. Infiltrazioni di aria fredda da oltralpe saranno la causa principale, al nord ovest, di nevicate anche a quote prossime alla pianura. Nevicate che invece, sulle Alpi centrali ed orientali, si avranno a partire dai 400-600 metri di quota. Le correnti meridionali faranno invece impennare i termometri al sud della penisola, che potranno registrare temperature superiori alla media del periodo.

Previsioni per il Trentino

L’8 dicembre sulla nostra provincia inizierà probabilmente soleggiato, almeno in parte, ma dalla notte seguente anche le valli trentine, eccezion fatta probabilmente per la Val d’Adige, potranno vedere nevicare localmente fino a 300-500 metri di quota. Nella giornata di venerdì 9, le precipitazioni da deboli a localmente moderate, si affievoliranno.

La giornata di sabato 10 inizierà in Trentino con cielo per lo più coperto e vedrà precipitazioni isolate o sparse, nevose mediamente sopra i 1.200 metri. Le precipitazioni si intensificheranno nuovamente a partire dalla sera, nella notte seguente e nella giornata di domenica 11 riportando nevicate diffuse fino a quote collinari (500-700 m.)

Gelo in arrivo

Le elaborazioni delle previsioni disponibili, al momento, indicano che la perturbazione in allontanamento a fine weekend verrà seguita dai venti molto freddi provenienti da nord che faranno scendere le temperature in maniera sensibile, probabilmente fin sotto le medie del periodo.

Ad oggi nella notte tra lunedì 12 dicembre e martedì 13 alla quota di circa 1500 mt sono attualmente previste temperature intorno ai -12°/-16°.

Ulteriori aggiornamenti delle previsioni meteo sono attesi nelle prossime ore.