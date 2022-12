Terrore in A22, furgone impazzito si schianta contro il guardrail

Pubblicità

L’allarme incidente è scattato nella serata di ieri 5 dicembre poco dopo le 18.00 quando al Km 33 sulla corsia sud dell’A22, un furgone ha iniziato pericolosamente a sbandare per poi schiantarsi contro il guardrail.

Per gli automobilisti che stavano percorrendo il tratto stradale sono stati dei momenti di panico e solo un miracolo ha permesso che nessun altro mezzo fosse coinvolto nell’incidente.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Varna che insieme alla squadra di Vipiteno hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino della sede stradale. In intervento anche i sanitari della Croce Bianca e le forze dell’ordine. Per l’autista nessuna ferita grave.

