NPlus festeggia i suoi primi cinque anni in Polo Meccatronica

La società di sensoristica e illuminotecnica, che fa capo al gruppo Giordano Riello International, ha infatti allestito il mese scorso un secondo capannone da 1.000 metri quadrati dove svilupperà nuove progettualità legate all’illuminazione per il mondo nautico.

Il percorso è stato premiato e inserito NPlus al 146°posto nella classifica dei “campioni di crescita”, cioè tra le 800 aziende con la maggior espansione economica in Italia nell’ultimo triennio. Lo studio ha identificato le aziende che grazie alla loro creatività e competitività hanno sfidato la crisi sanitaria dando un forte impulso al Paese.

«Questo riconoscimento – spiega Giordano Riello, presidente di NPlus, assieme ai soci Davide Ambrosio e Carlo Ranalletta Felluga – è stato per noi inaspettato e molto emozionante. Una prova tangibile di quanto l’azienda si sia contraddistinta per una veloce crescita, sia in termini di fatturato che di persone».

Nplus, infatti, è passata dai 2,5 milioni di euro di fatturato del 2020 ai 5 milioni del 2021 e ai 5,5 milioni attesi per il 2022. Anche i lavoratori sono aumentati fino a toccare, oggi, le 33 unità. Tra i dipendenti, ci sono molti giovani formatisi nelle scuole professionali e tecniche del territorio.

«Il nostro obiettivo per i prossimi anni – continua Riello – è consolidare la presenza in Trentino. Per questo motivo, effettueremo presto ulteriori nuove assunzioni. Cerchiamo figure trasversali per il magazzino e la logistica, maestranze e poi ingegneri civili, elettronici e meccatronici».

NPlus è un’azienda con due identità: una sensoristica, l’altra nell’ambito dell’illuminotecnica.

Nell’ambito della sensoristica si occupa della manifattura di schede elettroniche e sistemi proprietari per il monitoraggio di ponti e viadotti, con hardware e software di analisi dei dati prodotti in casa e brevettati grazie a un costante impegno in ricerca e sviluppo.

Ad oggi la società, che nel prossimo futuro punta a crescere anche sul mercato nordamericano, monitora 21 infrastrutture, in diverse regioni italiane, dal Molise alla Valle d’Aosta, e nel resto d’Europa. Tra queste il ponte Montevideo, sopra l’autostrada A22 a Trento, il Duomo di Milano e, tra Lombardia ed Emilia-Romagna, il ponte di Casalmaggiore sul fiume Po, lungo 1,2 km.

Un secondo ambito di produzione è quello dell’illuminotecnica per il mondo nautico, con un particolare focus sulle navi da crociera. Per svilupparlo, Nplus ha ampliato i propri spazi in Polo Meccatronica.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità