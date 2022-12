Natale a Rovereto: pomeriggio musicale a casa Mozart

Pubblicità

Rovereto, Casa Mozart – Via della Terra 48 Venerdì, 9 dicembre 2022 – ore 18.00 Pomeriggio in Casa Mozart Quintetto “Archi d’Orfeo”

Tommaso Santini, violino I – Sara Molinari, violino II – Eva Maria Zaninotto, viola – Carolina Talamo, violoncello – Mauro Tomedi, contrabbasso Giulia Tamborino, clarinetto solista, Lucrezia Slomp, pianoforte solista Alessandro Arnoldo, maestro concertatore.

Il Progetto “Archi d’Orfeo” è nato da un’idea di Lucrezia Slomp e Alessandro Arnoldo con l’obiettivo di costituire un ensemble d’archi under 35, che potesse offrire l’opportunità a giovani professionisti di costruire un percorso condiviso e continuativo nell’ambito della musica da camera.

Particolarità del complesso è l’attenzione verso la proposta di partiture destinate all’orchestra in versioni cameristiche, realizzate dagli stessi autori o adattate da giovani compositori, con particolare attenzione alla forma del concerto per solista e orchestra.

Infatti, con la parte orchestrale appositamente trascritta per quintetto d’archi da Antonio Maria Fracchetti, il programma propone il bellissimo Concerto per clarinetto di Crusell (clarinetto solista, Giulia Tamborino) e il meraviglioso Concerto n. 1 per pianoforte di Chopin (pianista solista, Lucrezia Slomp).

Il prossimo concerto (e ultimo Matinée in Casa Mozart del 2022) è programmato per domenica, 18 dicembre ore 11.00 con Filippo Lombardi, tromba – Monica Maranelli, pianoforte.

Filippo Lombardi è un trombettista diciassettenne (nato nel 2005), di straordinario talento, già vincitore di moltissimi 1° premi assoluti (quasi tutti con 100/100!) in numerosi prestigiosi Concorsi Nazionali e Internazionali.

Monica Maranelli è una pianista che si è distinta fin dalla più giovane età per passione e talento. Ha suonato come solista con varie Orchestre, con musicisti di fama e con la violinista Priyanka Ravanelli (Duo NoteRosa). Insegna alla Scuola “Moser” di Pergine. È laureanda in Musicologia (Università degli studi di Pavia – Cremona).

Organizzazione: Mozart Boys&Girls. Informazioni e prenotazioni: [email protected]

