Mobilità sicura e scorrevole sulla statale 42 del Tonale: una rotatoria per lo svincolo Ossana-Peio

Pubblicità

Pubblicità



La sistemazione dell’intersezione tra la statale 42 “del Tonale e della Mendola” e la provinciale 87 di Peio nei pressi della frazione di Fucine (Ossana) è una delle quattro nuove opere approvate dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, nella recente delibera che ha aggiornato la programmazione per le infrastrutture viabili in Trentino.

L’opera è stata finanziata con 1,5 milioni di euro, a copertura dei costi complessivi previsti di analogo importo. La realizzazione di una nuova rotatoria per l’incrocio è la soluzione ritenuta più idonea per la messa in sicurezza dell’intersezione, in base agli studi preliminari di fattibilità tecnica effettuati. Gli elementi preliminari di progettazione prevedono un diametro esterno compreso tra i 36 e 45 metri e una pendenza trasversale non superiore al 2%.

“Anche con quest’opera finanziata, che fa particolare riferimento all’ambito della val di Sole – spiega il presidente Fugatti – si conferma l’attenzione dell’Amministrazione provinciale sugli investimenti che servono a dare al territorio una viabilità più sicura ed efficiente. Un impegno che riguarda la rete viabile nel suo complesso e tutte le comunità del Trentino. Gli interventi fanno infatti parte di una programmazione complessiva che viene aggiornata in base al confronto costante le amministrazioni locali e alle priorità indicate a favore delle popolazioni interessate”.