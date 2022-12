La magia del Natale avvolge Ville d’Anaunia: ecco tutti gli appuntamenti

Pubblicità

L’atmosfera natalizia, un po’ alla volta, sta invadendo anche Ville d’Anaunia.

Sarà ricco il palinsesto di appuntamenti natalizi, sia per adulti sia per bambini, che animeranno il Comune noneso per tutto il mese di dicembre e fino al 4 gennaio 2023.

Questo grazie all’amministrazione comunale, alle Pro Loco e alle diverse associazioni del territorio.

Dopo le prime iniziative che hanno scaldato i primi giorni giorni , tornano le proiezioni nell’ambito del cineforum di Michele Bellio con “The nightmare before Christmas” domani, mercoledì 7 dicembre alle 16.30 in biblioteca a Tuenno, e “A beautiful mind” venerdì 9 dicembre alle 20.30 al teatro di Rallo.

Giovedì 8 dicembre ci sarà poi la sagra di Sanzenone, con pranzo al Centro anziani di Tassullo alle 12.30, mentre sabato 10 dicembre alle 15 è prevista l’animazione all’Oratorio di Tuenno per i bambini delle scuole elementari, alle 20.45 per i ragazzini di 5^ elementare e delle scuole medie. Sempre alle 20.45 nella chiesa di Tuenno si esibirà in concerto la Corale Monteverdi.

Domenica 11 dicembre, invece, al Centro anziani di Tassullo si festeggerà Santa Lucia grazie alla manifestazione organizzata dall’associazione “Ciamp”. A mezzogiorno si pranzerà tutti insieme con stinchi, polenta e crauti (in alternativa piatto a base di formaggio) nella sala del Centro Anziani. Non mancheranno la lotteria, l’intrattenimento musicale e il torneo di briscola.

Come detto, saranno diversi gli appuntamenti in programma per il periodo natalizio. Di seguito la locandina con tutte le iniziative organizzate.

