Gruppo italiano interparlamentare, Ambrosi: «Mia elezione a vicepresidente grande onore e responsabilità»

Giornata a suo modo da incorniciare oggi per Fratelli d’Italia che ha visto l’elezione di Alessia Ambrosi quale vice presidente del gruppo italiano dell’unione interparlamentare e Giovanni Donzelli nouvo vicepresidente del Copasir.

Attualmente l’Unione interparlamentare è un’organizzazione internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti nei Paesi del mondo.

Essa costituisce un foro privilegiato di concertazione parlamentare, con l’obiettivo di sostenere la pace e la cooperazione tra i popoli e rafforzare le istituzioni parlamentari. Casini, confermato presidente per acclamazioneri, copre la carica dal 2 agosto 2018

“L’elezione a vicepresidente del Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare, organismo internazionale che riunisce i rappresentanti dei Parlamenti democraticamente eletti del mondo, in Italia a lungo presieduto da Giulio Andreotti e poi da Antonio Martino, costituisce per me una responsabilità grande e un grande onore, che tenterò di vivere impegnandomi al massimo delle mie capacità. Insieme al Presidente Casini, alle colleghe e ai colleghi, faremo di tutto per proseguire e intensificare gli sforzi di un approccio multilaterale per la pace e la democrazia nel mondo.

Uno dei principali focus della mia attività consisterà in un impegno serrato sui grandi dossier relativi al rispetto dei diritti umani e specificamente dei diritti delle donne, che vedono in questi mesi la drammatica situazione iraniana al centro del dibattito internazionale. Grazie alle colleghe e ai colleghi parlamentari per la fiducia che hanno ritenuto di porre nella mia persona”. Così Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

Nella riunione, che si è svolta presso la Commissione Esteri del Senato, insieme ad Alessia Ambrosi sono stati eletti vice presidenti anche Stefania Craxi (FI-BP), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Stefano Patuanelli (M5S) ed Ettore Rosato (AZIONE – IV- RE).

Pubblicità Pubblicità