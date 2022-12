“Giotto e il Novecento”: a cavallo tra passato e futuro, una mostra sorprendente

Pubblicità

Pubblicità



Giotto – in un passato ed un futuro intrecciati, dove i confini iniziano a perdersi torna a incantare gli appassionati d’arte con una mostra al Mart di Rovereto.

La mostra, nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e curata da Alessandra Tiddia, si apre con un’installazione visiva della Cappella degli Scrovegni di Padova: è come entrare in un luogo fuori dal mondo, che altro non è che un cielo stellato, l’essenza stessa delle infinite possibilità della vita e del tempo sconfinato, in un viaggio che ci porta oltre la realtà concreta del nostro tempo.

Sono 200 le opere esposte e, nonostante gli autori presenti siano molteplici, il filo conduttore in questo universo di arte è Giotto (1267 circa – 1337). Un dialogo continuo, un’indagine profonda sul rapporto tra antico e moderno: cos’è l’antico? E cos’è il moderno? Quando c’è stata la definizione netta tra le due? E se la distinzione non ci fosse, e se passato e presenze si intrecciassero indissolubilmente?

La mostra, che sarà visitabile dal prossimo 8 dicembre fino al 19 marzo 2023, è un vero gioiello: Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Massimo Campigli, Ubaldo Oppi, Lucio Fontana, Yves Klein, Josef Albers, James Turrell, Tacita Dean.

Autori importanti, diversi tra loro, dove ad essere fondamentale è soprattutto l’espressione del loro incontro con Giotto: per ricordare a tutti che l’arte contemporanea viveva già nelle sue opere, e che la sua influenza ha scritto le linee guida per l’arte che conosciamo ora. Più che una mostra è un gioiello, un sogno ad occhi aperti in un oceano di blu, in un’universo dalle mille stelle, in un tempo mai definito che parla di storia, di attualità e di onestà verso noi stessi.

Pubblicità Pubblicità