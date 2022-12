Dramma di Celledizzo: ancora aperte le indagini sulla morte di Massimiliano Lucietti

Pubblicità

Sono ancora molti gli interrogativi attorno alla morte di Massimiliano Lucietti, il cacciatore di 24 anni trovato morto domenica mattina nei boschi di Celledizzo, in Val di Peio (QUI link 1, QUI link 2, QUI link 3, QUI link 4).

Nonostante l’ipotesi che si sia trattato di una sorta di esecuzione sia ancora nell’aria, le poche certezze su tutta la questione indicano che il ragazzo sarebbe stato colpito alla nuca da un proiettile. (QUI link– QUI link)

La balistica non ha portato i risultati sperati: l’ogiva è troppo rovinata per poter determinare da quale arma sia stato sparato il proiettile.

Si resta quindi in attesa dei risultati sulle altre carabine Winchester presenti e registrate in zona, oltre che dei risultati dello stub (tampone per rilevare polvere da sparo dalle mani).

Nel mentre, nelle scorse settimane, sono stati inoltre sentiti anche gli altri cacciatori in possesso di una carabina 270 Winchester, tipo di arma da cui sarebbe partito il proiettile. Ma sul di chi sia tale arma, si è ancora lontani dal determinarlo.

