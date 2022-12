Bankitalia boccia la manovra su contante, flat tax e reddito: in contrasto con Pnrr

Pubblicità

Le critiche di palazzo Koch su fisco ed evasione arrivano attraverso Fabrizio Balassone, capo servizio struttura economica della Banca d’Italia: ”Le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l’introduzione di alcuni istituti che riducono l’onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il Pnrr e con l’esigenza di continuare a ridurre l’evasione fiscale“.

Nel dettaglio, il dirigente di Bankitalia ha sottolineato come la presenza di alcune misure non connesse all’emergenza energetica presentano aspetti piuttosto critici che la Banca d’Italia avrebbe più volte segnalato.

In particolare, Balassone parla di discrepanza di trattamento tributario tra autonomi e dipendenti. Riferendosi alla flat tax, parla di eccessiva differenza di regimi fiscali tra le diverse tipologie di lavoratori che rischierebbe ingiustamente, di trattare in modo diverso soggetti con la stessa capacità contributiva.