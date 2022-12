Ala, fatti sentire: aperto il bando del piano giovani Ambra

Pubblicità

Il piano giovani AMBRA chiama i giovani: è aperto il nuovo bando, e il titolo è un chiaro invito a “farsi sentire” rivolto alle giovani generazioni. Scopo del piano giovani è permettere a ragazzi e ragazze di concretizzare le proprie idee e rispondere ai loro bisogni.

Il bando è stato aperto in questi giorni; c’è tempo fino al 22 gennaio per partecipare. Possono partecipare associazioni, scuole, parrocchie, cooperative, in generale realtà senza fini di lucro, o anche gruppi di giovani e/o adulti, i quali però dovranno comunque appoggiarsi ad un ente costituito. Le proposte dovranno essere rivolte al mondo giovanile del territorio del piano giovani (Ala, che è il Comune capofila, e poi Mori, Ronzo Chienis, Avio, Brentonico).

“Siamo pronti con l’uscita del nuovo bando – spiega Michela Speziosi, assessora alle politiche giovanili di Ala e referente istituzionale del piano AMBRA – mi auguro arrivino dai nostri giovani nuove proposte, magari a sfondo culturale, che possano avvicinarsi il più possibile alla storia e tradizioni dei territori.

Gli amministratori del piano giovani sono disponibili fino al 22 gennaio per confrontarsi con i giovani o associazione per mettere in campo iniziative che possano essere di stimolo alla nascita di nuove attività”.

Gli obiettivi stabiliti in particolare per il 2023 sono infatti creare connessioni tra giovani e territorio (con percorsi di conoscenza dei luoghi, sotto diversi punti di vista), interventi che rendano partecipi delle azioni i giovanissimi (età 11-16 anni) e promuovere attività loro rivolte in orario serale, attività estive per ragazzi/e delle medie e superiori, attivazione di luoghi di incontro nuovi per giovani e in generale sostenere proposte fatte da giovani under 30.

Il Piano giovani valuterà le proposte al Tavolo; quelle ritenute valide e coerenti con gli obiettivi verranno finanziate fino all’80% della spesa prevista. I progetti dovranno concludersi entro il 2023; è però possibile anche presentare progetti biennali, con un piano finanziario per anno. Anche quest’anno AMBRA propone un percorso di co-progettazione.

Si comincia con la presentazione di una scheda idea, molto semplice, su modulo online presente sul sito pianogiovaniambra.it.

A quel punto i proponenti incontreranno il Tavolo, presenteranno la loro idea, arrivando a presentare la scheda definitiva entro il 12 marzo. Dopo la valutazione e eventuale approvazione, i progetti potranno partire da aprile.

Il bando nel dettaglio è presente sul sito pianogiovaniambra.it, per informazioni: 380 1943385, anche via whatsapp, o email [email protected].

