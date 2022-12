Via libera al nuovo tratto di ciclabile a Gardolo in via IV novembre

Pubblicità

Pubblicità



Grazie agli interventi del Pnrr il Comune ha a disposizione 1 milione e 730 mila euro per la realizzazione di sei km di piste ciclabili. Questo tratto di ciclabile si inserisce quindi in questi interventi che prevedono il rafforzamento della mobilità ciclistica.

I lavori – che avranno inizio nell’estate 2023 per una durata complessiva di 250 giorni – prevede di realizzare una pista ciclabile dall’incrocio della piscina di Gardolo fino alla rotatoria di via Soprasasso lungo il lato ovest di via IV Novembre. Il tracciato proseguirà poi oltre la rotatoria su via Feininger per collegarsi al giardino Gardolo ex segheria.

Il nuovo tratto ciclabile permetterà di avere un percorso dedicato e in piena sicurezza per i ciclisti e le corsie di marcia della carreggiata permetteranno la regolare fruizione da parte dei veicoli.

Pubblicità Pubblicità

Sarà necessario eliminare i parcheggi che attualmente si trovano sul lato ovest di via 4 Novembre, circa quindici posti auto, e otto alberi presenti attualmente.

È prevista inoltre la posa dei percorsi tattili per non vedenti in corrispondenza di ogni singolo attraversamento pedonale e ciclo-pedonale così come dettato dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali (Peba).

La futura sistemazione della strada prevede quindi di modificare solamente il lato ovest della via, lasciando inalterato il lato est. Tale tratto sarà invece interessato da modifiche alla rete di smaltimento delle acque meteoriche in quanto non sono presenti pozzetti di raccolta delle acque e tanto meno di un collettore comunale per le acque bianche.

Pubblicità Pubblicità



Inoltre verrà posata una tubazione per collegare la rete di fibre ottiche del semaforo dell’incrocio della piscina con il ramale della rotatoria nord di via IV Novembre.

La nuova pista ciclabile proseguirà poi a nord della rotatoria lungo il lato ovest di via Feininger per circa 30 metri; l’attuale marciapiede sarà quindi allargato fino a 4 metri. La pista ciclabile verrà infine collegata con il parco pubblico mediante un vialetto pavimentato largo 3 metri.

L’importo complessivo del progetto è di 550 mila euro.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità