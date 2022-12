Strade comunali a Dambel, ecco la corretta applicazione del regolamento

Pubblicità

Pubblicità



Al fine di chiarire e mettere in evidenza alcuni punti del vigente “Regolamento per l’utilizzo delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Dambel”, il Comune di Dambel ha pubblicato un avviso nel quale ne ricorda la corretta applicazione.

In particolare, viene evidenziato che l’articolo 2 stabilisce che le strade rurali si dividono in strade di tipo A e strade di tipo B; le strade di tipo A costituiscono le arterie principali, sono più larghe e sopportano il passaggio di pesi maggiori; le strade di tipo B costituiscono la diramazione capillare, sono più strette e meno idonee a sopportare pesi ingenti.

In base all’articolo 7, invece, su tutte le strade rurali lo spostamento delle macchine operatrici movimento terra (escavatori) è consentito solo se munite di sovrapattini o con cingoli in gomma. Il transito di cingoli in ferro è consentito solo previo presentazione di apposita richiesta al Comune e pagamento del “contributo usura strade” per transito mezzi cingolati pari 150 euro.

Inoltre su tutte le strade rurali è assolutamente vietato l’accesso a camion, autoarticolati o comunque qualsiasi mezzo con tonnellaggio massimo a pieno carico superiore alle 20 tonnellate, come da segnale posto all’ingresso di ogni singola diramazione. Tale divieto decade soltanto previa “segnalazione trasporto materiale” da presentare all’ufficio tecnico comunale utilizzando l’apposita modulistica e dando le garanzie economiche richieste.

Per concludere, sulle strade rurali di tipo B è vietato il transito a tutti i mezzi con larghezza complessiva superiore a 2 metri e/o tonnellaggio massimo a pieno carico superiore alle 15 tonnellate.

La mappa che determina la tipologia delle strade ricadenti nel Comune, il regolamento completo e tutta la modulistica utile, sono consultabili sul sito comunale nella sezione “Regolamenti” (https://www.comune.dambel.tn.it/Comune/Atti-e-documenti/Regolamenti/Regolamento-utilizzo-strade-comunali) e agli uffici comunali.

Pubblicità Pubblicità



Per ulteriori chiarimenti in merito è possibile rivolgersi all’ assessore all’agricoltura Marco Verber (tel. 348-9319781).

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità