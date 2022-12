«Oltre la SM»: dal 10 dicembre al bar «Il Fiore» di Borgo d’Anaunia le opere di Fabio Roncato

Pubblicità

Tra il 10 Dicembre 2022 ed il 10 Gennaio 2023 presso il Bar “Il Fiore” di Paride Turri a Borgo d’Anaunia, sono visibili le opere della mostra “Oltre la SM”. La mostra “Oltre la SM” si inserisce in una serie di attività sociali che il bar “Il fiore” porta avanti ormai da anni. Il tema della mostra si incentra sulla sclerosi multipla e le opere di Fabio Roncato sono esposte.

Nelle sue opere, ottenute attraverso l’utilizzo di tutto quello che concerne le terapie assunte negli anni, affronta il tema come in una sorta di diario che parte dalla sua “Everything is going to be alright” fino alla sua ultima “Be careful“.

Utilizzando sirighe, cappucci d’aghi, pillole, possiamo percorrere assieme a lui questi 12 anni in cui questa invisibile compagna lo sta accompagnando. Quelli che erano “compagni” praticamente quotidiani dell’artista non sono mai finiti nel cestino dell’immondizia ma sono stati invece riutilizzzati diventando piccole opere d’arte dentro cui è possibile leggere dei messaggi si fede e speranza.

Opere d’arte dove si vede anche la sofferenza ma che lanciano un messaggio di speranza a non smettere mai di credere e pensare che appunto “everything is going to be alright”, e che tutto andrà meglio, nonostante la Sclerosi Multipla, nonostante le terapie, nonostante il sistema nervoso centrale lesionato che cambia il corpo.

Fabio Roncato è un ingegnere di 41 anni, che lavora in campo informatico, nato in val di Non ormai da qualche anno vive a Trento. Inaugurazione Sabato 10 ore 17.

