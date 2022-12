La scrittrice/pittrice Lorenza Poletti espone le sue tele a Cles

Pubblicità

La poliedrica Lorenza Poletti ha recentemente creato nuovi dipinti che esporrà nella sala in via Degasperi a Cles.

La curiosità è tanta, non solo da parte dei suoi affezionati lettori ma anche da chi pensa che Lorenza sia ‘semplicemente’ una scrittrice. Infatti lei è autrice di sei libri di successo, ma ha sempre coltivato la passione per la pittura, che recentemente ha messo in pratica.

Questa esposizione si intitola “Eden- Painting with joy” lettteralmente ‘dipingere con gioia’, perchè è quello che Lorenza vuole trasmettere quando lo fa. Se trasporre emozioni scrivendo non è facile, sicuramente imprimerli su tela è ancora più difficile, ma i quadri di Lorenza sono proprio come ‘un libro aperto’ per chi li osserva ed ammira.

La mostra, patrocinata dal Comune di Cles, sarà visitabile da mercoledì 7 fino a domenica 18 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle16 alle 19 con ingresso libero. L’inaugurazione è fissata per sabato 10 dicembre alle 18,00.

Scrittrice e pittrice Lorenza Poletti nasce a Cles, ma da anni vive e lavora a Treviso, ed ha al suo attivo sei volumi: ‘Le farfalle in tasca’ – ‘La pioggia è femmina’ – ‘Caste rose’ – ‘Mama’ – ‘Maledetta Panamera’ – ‘Le radici del Viburno’.

