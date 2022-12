Il forte Maltempo flagella l’Italia da Nord a Sud

Pubblicità

Pubblicità



Trombe d’aria, allagamenti e frane: il forte maltempo continua a flagellare l’Italia intera, specie il Sud. Situazioni preoccupanti si sono registrate nel weekend in Puglia, Sicilia e Calabria.

A Venezia, invece, il Mose ha permesso alla città di restare all’asciutto: ‘appena’ 70 centimetri d’acqua nonostante la marea abbia toccato i 121 centimetri alla Bocca di Porto del Lido.

Le correnti meridionali umide ed instabili attese dalle previsioni meteo hanno dunque colpito il Mezzogiorno, con forti piogge, vento e temporali in particolare sulle zone costiere. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha per questo convocato ieri una riunione dell’unità di crisi, in modo da tenere sotto controllo l’evolversi della situazione.

Pubblicità Pubblicità

In queste ore ore, stando sempre ai dati dei meteorologi, la situazione al Sud dovrebbe comunque migliorare, con le piogge che si sposteranno su Triveneto, Lombardia e Piemonte orientale. Prevista, invece, allerta gialla in Toscana e Umbria per temporali e vento.

Le forti piogge, che hanno cominciato ad imperversare già nei giorni scorsi, hanno causato allagamenti e forti disagi soprattutto in Calabria: ripercussioni si sono avute anche sulla circolazione ferroviaria, con i treni sospesi per i danni causati dal maltempo su varie linee. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco.

L’area, infatti, è stata colpita contemporaneamente da una tromba d’aria e da una bomba d’acqua. Particolarmente colpita la zona costiera crotonese, lungo un percorso di circa 14 chilometri da Crotone ad Isola Capo Rizzuto. La pioggia, in alcune zone, ha superato i 150 millimetri: allagamenti ed esondazioni hanno creato danni e disagi nel territorio di Cutro. Sei nuclei familiari, per un totale di 13 persone, sono stati evacuati e ospitati in un ostello. Le loro abitazioni, infatti, si trovavano nei piani bassi e sono state invase dall’acqua.

Pubblicità Pubblicità



La zona più colpita è quella del comune di Isola Capo Rizzuto: alcuni tetti delle case sono volati via e le auto sommerse dall’acqua e trascinate per centinaia di metri.

Temporali e disagi si registrano anche in Puglia, dove era stata diramata l’allerta arancione. Una tromba d’aria, in particolare, si è abbattuta in Salento. Nei comuni della zona alcuni alberi sono finiti sugli edifici o caduti sulle auto in sosta, mentre alcune tensostrutture sono state pesantemente danneggiate. Segnalati anche scantinati e garage allagati, oltre che muretti, segnali stradali e pali della luce caduti a terra.

Forte maltempo anche in Toscana: in Maremma è stata chiusa per ore la strada regionale tra Sgrilla e Sgrillozzo, nel Grossetano. A Saturnia, invece, le celebri cascate naturali sono state invase dal fango e quindi impraticabili.

In Sicilia, domenica è stata una giornata di tregua: in un primo bilancio del nubifragio che ha colpito la provincia di Messina si parla di oltre un milione di euro di danni.