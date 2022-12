Conferenza delle regioni, Fugatti: «La sanità emergenza nazionale». Giorgia Meloni: «Investire su sinergia a tutti i livelli»

Pubblicità

Pubblicità



La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha organizzato a Milano, una due giorni di incontri e confronti tra le Regioni italiane.

Nella giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, si sono tenuti 5 tavoli sui grandi temi che riguardano il Paese, sui quali gli amministratori si sono confrontati con esperti e stakeholder.

“Da questa prima edizione emerge un dato chiaro: il tema della carenza dei medici è un allarme che arriva da tutte le realtà locali perché sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario di ogni regione. Da qui arriva forte una richiesta di un tavolo di confronto con il Governo per trovare percorsi e soluzioni per riuscire ad affrontare questa preoccupazione che non è solo un problema locale, ma è una vera e propria emergenza nazionale.”