Anche qui in Trentino abbiamo la nostra Ischia: si chiama «Zambischia»

Egregio Direttore

Sui fatti di Ischia non c’è molto da dire, anzi, non c’è voglia di dire più nulla e certamente anche questa volta nessuno appurerà i fatti. Prendo però spunto per ironizzare sulla nostra Ischia, forse una delle tante, “Zambischia”.

Noi polentoni professori anche questa volta non manchiamo di dispensare sermoni cinici sull’abusivismo ischitano, conseguenza del malaffare da sempre attribuito al popolo meridionale, per tanti o troppi fattispecie identificabile a partire dal casello di Rovereto sud.

Cercando da giorni di non abboccare per non farmi trascinare in discussioni futili volte arbitrariamente a rimarcare per l’ennesima volta la secolare, a detta di tanti, inferiorità dei “terroni“….. mercoledì sera correndo in ciclabile ho sbattuto contro l’Ischia trentina.

L’Ischia trentina altro non è che Zambana vecchia, smafiata, ndranghetata a mio dire ben peggiore di quella ischitana. In questo caso la collusione tra politica territorio e trentini è molto più indecente di quella Campana.

Al popolo zambanotto, a seguito di smottamento, è stato elargito il contributo per spostarsi a Zambana nuova, località ben più assolata delle pendici a ridosso della Paganella.

Al tempo Zambana vecchia andava rasa al suolo, invece, dopo aver ripagato i singoli abitanti, grazie a collusione tra politica, discutibili amministratori locali sovillati da indegni trentini, sono stati spesi milioni di euro per proteggere un paese fantasma ed ora, grazie alla follia dei 5 stelle con il 110% , le fatiscenti abitazioni vengono riportate allo splendore originale in attesa della prossima frana.

Quindi le casse pubbliche sono state per l’ennesima volta stuprate, rimborsati 2 volte , cavolo, nel malaffare possiamo ora fare da maestri, esporteremo il sistema Zambana.

Quello che più mi irrita però e che tanti ne parlano, ma sottovoce, come a non voler disturbare “a famiglia“? Non preoccupiamoci delle pagliuzze napoletane, preoccupiamoci delle travi trentine.

Roberto Brugnara

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)

