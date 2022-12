A Rabbi si impara a tagliare gli alberi

Pubblicità

Il Comune di Rabbi, in collaborazione con l’Agenzia provinciale foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento, intende realizzare delle attività formative non professionalizzanti in materia di taglio alberi.

I corsi, rivolto a tutti i cittadini interessati con idoneità fisica comprovata, saranno svolti nel periodo primaverile 2023 (maggio-giugno) e prevedono una durata di 16 ore, due giornate lavorative continuative, esclusi sabati e domeniche.

Si tratta di un’occasione per apprendere le conoscenze e le abilità fondamentali per svolgere a livello non professionale il lavoro di taglio alberi.