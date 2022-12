Si schiantano contro la parete della galleria dei Crozi, feriti i due occupanti e traffico in tilt

Pubblicità

L’incidente stradale ha coinvolto una sola vettura che lungo la statale 47 della Valsugana nel pomeriggio di oggi, domenica 4 dicembre, verso le 15.00, si è schiantata contro la parete dell’ingresso della galleria dei Crozi 2.

L’autovettura con a bordo due ragazzi di 30 e 33 anni residenti in zona, ha cominciato a sbandare paurosamente all’ingresso della galleria finendo per schiantarsi contro la parete.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’auto sanitaria che hanno prestato le prime cure ai due occupanti rimasti feriti.

Per liberare gli occupanti dall’abitacolo della vettura sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Civezzano che hanno estratto i due uomini per affidarli alle cure dei sanitari. Per i consueti rilievi di legge sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Trento.

I due feriti dopo essere stati stabilizzati sono stati trasferiti al santa Chiara di Trento. Dalle informazioni giunte dai sanitari i giovani non avrebbero riportato traumi gravi.

Forti i rallentamenti del traffico in direzione del capoluogo con lunghe code che si sono protratte fino alle 18.00

