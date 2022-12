Santa Barbara, Alessia Ambrosi (FdI): «Politica prenda esempio dai vigili del fuoco e il loro senso civico»

Pubblicità

Una santa Barbara bagnata sia ieri che oggi.

Ieri le celebrazioni della patrona dei vigili del fuoco è stata festeggiata in piazza Duomo e ha riguardato i corpi dei vigili del fuoco volontari. Oggi, domenica 4 dicembre, presso la caserma di Trento invece i festeggiamenti di santa Barbara hanno riguardato il corpo dei permanenti.

Sono stati complessivamente 7.986 – in crescita del 9,5% – gli interventi effettuati dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento nell’ultimo anno. Di questi, 3.233 sono le missioni realizzate dal Nucleo elicotteri (per un totale di 1.952 ore di volo), di cui 2.066 per soccorsi primari sanitari.

I numeri sono stati illustrati dal comandante Ilenia Lazzeri, in occasione della celebrazione della patrona, Santa Barbara, negli spazi della caserma di via Secondo da Trento.

Nel periodo compreso tra settembre 2021 e agosto 2022, il Corpo permanente è stato chiamato tra le altre cose a gestire 383 incendi, 1.863 soccorsi tecnici urgenti e 191 soccorsi a persona. Nello specifico, gli interventi per incendio e principio d’incendio sono aumentati di circa il 25% rispetto ai dodici mesi precedenti e del 18% rispetto alla media degli ultimi 20 anni

In ogni valle i vigili del fuoco hanno festeggiato il patrono: presso la Comunità della Valle dei Laghi nella caserma dei Vigili del fuoco di Padergnone per celebrare Santa Barbara, protettrice degli arcieri, dei minatori, dei cavatori e dei Vigili del Fuoco è intervenuta anche la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi che ha esternato a tutte e tutti un pensiero e la sua gratitudine.

Erano presenti i comandanti dei sei corpi dei vigili del fuoco volontari di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano, oltre al Vice Ispettore Mariano Largher del distretto di Trento, i sindaci Miori, Bortoli e Angeli con il Presidente della Comunità di Valle, i comandanti delle stazioni dei carabinieri, della forestale, la croce rossa, Don Cristiano, il coro e l’intero mondo associazionistico. «Santa Barbara è la chiara dimostrazione di quanto la Valle dei Laghi sia una realtà dal forte senso di comunità – ha dichiarato Alessia Ambrosi – dove ognuno col proprio ruolo si prodiga con forte senso civico, con passione e senso del dovere per il bene comune. Basti pensare al numero elevato di interventi susseguitesi dal primo gennaio a oggi: ben 733 e quasi 12 mila ore di lavoro volontario per 125 vigili in servizio attivo, 7 allievi, 11 complementari e 13 onorari». «Partecipare alla celebrazione è stato un onore – ha concluso – perché i vigili del fuoco, perno delle nostre comunità, rappresentano un esempio straordinario di servizio, mettendo a rischio la propria incolumità per la sicurezza e la vita degli altri. Sarebbe davvero bello se la politica prendesse esempio da loro, perché ciò che portano avanti è più di un semplice lavoro: è una vera e propria missione di vita. Un pensiero speciale anche a coloro che non ci sono più o caduti in missione»